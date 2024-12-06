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Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с семьями участников СВО в Великих Луках

Представители Псковской области в Совете Федерации Алексей Наумец и Наталья Мельникова с рабочим визитом посетили Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с семьями участников СВО в Великих Луках. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сенаторы провели встречу с семьями участников специальной военной операции, а также обсудили актуальные темы и направления оказания помощи в решении возникающих вопросов. На встрече также присутствовали представители правительства Псковской области и руководства города, военного комиссариата, регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, военной прокуратуры Псковского гарнизона, общественные помощники губернатора Псковской области и сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества».

Главная цель визита, по словам Алексея Наумца, обеспечение реализации всех положенных военнослужащим и членам их семей льгот и социальных гарантий. «Наша задача, как я вижу, чтобы социальные вопросы и гарантии, которые определены законами, были реализованы», – отметил он и подчеркнул, что членам семей участников СВО нужно уделять особое внимание.

Наталья Мельникова, в свою очередь, добавила, что по этому направлению проводится большая работа. «С фондом «Защитники Отечества» мы работаем плотно. Думаю, дальше будем работать еще конструктивнее и плодотворнее», – сказала она.

После этого сенаторы совершили рабочий выезд и встретились с жителями Великолукского района.

Подчеркнём, что выезды команды специалистов проводятся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам встречи с общественными помощниками, а также в рамках региональных недель сенаторов от Псковской области.

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