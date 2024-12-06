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Общество

Больше 700 археологических находок минувшего сезона представлено на выставке в Пскове

Выставка археологических находок полевого сезона 2024 года открылась в Археологическом центре Псковской области (улица Герцена, 1/1), передаёт корреспондент ПАИ. В экспозиции около 700 артефактов, которые археологи обнаружили на раскопах Пскова и региона.

Фото: ПАИ

Директор Археологического центра Марина Кулакова отметила, что выставка знаменует фактическое закрытие полевого сезона в регионе.

Марина Кулакова. Фото: ПАИ

«Это, конечно, не всё, что мы нашли, но то, что успели немножко отреставрировать, и то, что интересно для показа. Если говорить о датировке находок, которые здесь представлены, это спектр от XIX века до середины первого тысячелетия нашей эры», – рассказала Марина Кулакова.

Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик уточнил, что в этом сезоне археологи успели поработать на восьми раскопах, пять из которых находились в Пскове, три – в области.

Вадим Нэдик. Фото: ПАИ

«Общая их площадь – почти три тысячи квадратных метров, и находок обнаружено более трёх тысяч, – рассказал председатель комитета. – Наиболее важными, конечно, являются раскопки в Выбутах. Там было два памятника археологии, которые давно уже ждали своей очереди. Работы там проходили и ранее, но не были доведены до конца. А сейчас удалось сделать научные открытия, которые подтвердили назначение этого участка территории».

Фото: ПАИ

Для посетителей выставка в Археологическом центре будет работать с 9 по 17 декабря по адресу Псков, улица Герцена, 1/1 (вход со стороны Советского моста, кнопка на домофоне «Приёмная»).

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