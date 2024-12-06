Псковская археология по достижениям впереди всей России – Вадим Нэдик

12:43, 06 декабря 2024, ПАИ

Псковская археология по достижениям впереди всей России, заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской Вадим Нэдик на открытии выставки находок, сделанных в минувшем полевом сезоне, передаёт корреспондент ПАИ.

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«Псковская археология по своим достижениям и показателям впереди в Российской Федерации. Наши достижения – одни из самых выдающихся», – сказал председатель комитета.

По его словам, псковские археологи «работают очень эффективно и качественно». «Некоторые рассказывают, что это растягивается на долгие годы, археологи якобы мешают строительству. Это всё легенды. У нас очень эффективно и динамично проходят раскопки. Ни одному проекту они не помешали. Но, с другой стороны, поставить важные археологические раскопки в зависимость от сроков выполнения каких-то работ, я считаю, что это неправильно. Мы так не работаем. Вообще у нас всегда археология в приоритете. К тому же находки, сделанные псковскими археологами, имеют важное значение в истории России», – подчеркнул Вадим Нэдик.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Археологическом центре Псковской области открылась выставка находок, сделанных в этом году на восьми раскопах в Пскове и регионе. Попасть на выставку можно будет с 9 по 17 декабря. Экспозиция, в которой представлено около 700 артефактов, находится на улице Герцена, 1/1.