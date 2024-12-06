Спортплощадку улучшили на территории ТОС «VIP-персоны» в Пскове
Мягкое покрытие уложили на установленной в прошлом году спортивной площадке на территории ТОС «VIP-персоны» в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.
Площадь покрытия взята с запасом, чтобы в дальнейшем поставить здесь дополнительные силовые тренажёры, отметил депутат гордумы по округу № 12 Григорий Стороненков.
Кроме того, в планах у активистов в этом же дворе дополнить детскую игровую площадку новыми элементами. «Планы прекрасные. Дело не стоит на месте. Члены и председатель ТОС активно берут все возможности, которые им предоставляются», – рассказал депутат.
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