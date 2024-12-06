Псковские депутаты, ветераны и молодёжь ответили на вопросы теста по истории Великой Отечественной войны

14:45, 06 декабря 2024, ПАИ

В Псковском областном Собрании депутатов, которое в этом году стало главной региональной площадкой проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», депутаты, молодёжь и ветераны прошли тестирование и обменялись мнениями о важности сохранения исторической памяти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Ежегодное мероприятие, региональным координатором которого выступает Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, открыл вице-спикер Виктор Остренко.

«Это акция, в первую очередь, посвящена сохранению тех ценностных ориентиров, которым следовали наши деды и родители и за защиту которых они отдавали свои жизни. Современная международная обстановка показывает нам, насколько это важно. Мы видим, что исторические события имеют цикличность. Сегодня военнослужащие Вооруженных Сил РФ по сути решают те же задачи, что и солдаты Советской армии. Мы боремся за правду, свободу, справедливость», – отметил Виктор Остренко.

С видеообращением к участникам тестирования обратился научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, подчеркнув, что в преддверии 80-летия Великой Победы тематика вопросов теста связана с победным 1945 годом.

«Советский Союз и Красная армия сыграли решающую роль в победе над нацисткой Германией и её союзниками. Мы помним подвиг наших предков, мы не должны его никогда забывать, как это делают сегодня различные правительства и общественные организации в зарубежных странах», – сказал историк, отметив, что знания о подвиге наших солдат в годы Великой Отечественной войны дают уверенность и силу.

Также в видеоформате к молодой аудитории обратился один из инициаторов реализуемого с 2015 года проекта Дмитрий Шатунов: «Важно, чтобы вы узнали что-то новое и рассказали об этом вашим друзьям, семье или в социальных сетях. Таким образом, мы вместе будем защищать нашу общую историю от придуманных фейков».

Региональный координатор проекта Максим Ермолин сообщил, что в этом году в Псковской области поставлен рекорд по количеству зарегистрированных площадок – их 174. «Мы видим, что заинтересованность жителей области в участии в этой акции растёт с каждым годом – на этот раз присоединились все без исключения муниципалитеты. Но у нас, как у организаторов, нет прямой задачи увеличивать количество участников и площадок. Цель акции заключается в другом – сохранить в наших умах и сердцах память о тех годах и наших героических предках», – поделился член Молодёжного парламента.

От областного Совета ветеранов выступил Анатолий Копосов. Экс-депутат пяти созывов областного Собрания признался, что впервые участвует в акции и ему хотелось бы, чтобы вопросы теста были связаны не только с общей историей Великой Отечественной войны, но и с событиями военных лет на территории Псковской области.

«Очень важно, чтобы жители Псковской области знали и помнили, какая это была тяжёлая и длительная война. Приведу такой пример. Первые районы области – Кунья и Усвяты – были освобождены в январе 1942 года. А Великие Луки, до которых от Куньи всего 25 км, – 17 января 1943 года. Вдумайтесь, какие шли тяжёлые и кровопролитные бои, если 25 км наша армия продвигалась целый год», – напомнил исторические факты Анатолий Копосов.

В ответ на слова ветерана Виктор Остренко заметил, что в предыдущие годы в тестах был региональный компонент, который разрабатывался при участии членов Молодёжного парламента. Эта традиции, как пообещал депутат, продолжится – к 9 Мая будет организовано мероприятие, посвящённое истории Псковской области в контексте Великой Отечественной войны.

Заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова подтвердила, что проведение патриотических акций очень важно для молодёжи.

«Принимая в них участие, мы сохраняем историческую память, потому что то, что рассказывают о Великой Отечественной войне в школе, зачастую со временем забывается. Такие мероприятия, как это тестирование, позволяют нам обратиться к нашей долгосрочной памяти, где хранятся полученные когда-то знания, вспомнить и почтить память героев», – поделилась Дарья Морозова.

От депутатского корпуса в тестировании приняли участие вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков и председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Оба депутата не в первый раз становятся участниками международной акции, приуроченной ко Дню Неизвестного Солдата.

«Если мы не знаем свою историю, у нас нет будущего. Знание корней, уважение к предкам – это основа, на которой строится и развивается государство», – сказал Александр Братчиков.

«Тот, кто не знает своей страны, вряд ли может называть себя полноценным гражданином. История циклична – надо изучать её, чтобы делать выводы и не повторять ошибок», – поделился Андрей Козлов, обратив внимание на образовательный аспект участия в тестировании.

В онлайн-формате акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» продлится до полуночи 6 декабря. Ответить на вопросы теста можно на сайте проекта большаяистория.рф.