Мемориальный стенд в честь погибших участников СВО открыли в Стругах Красных

14:58, 06 декабря 2024, ПАИ

Мемориальный стенд в честь погибших участников СВО открыли в Стругокрасненской средней школе сегодня, 6 декабря, сообщает газета «Струги».

На стенде фотографии восьми выпускников школы, которые погибли во время выполнения служебного долга в зоне специальной военной операции. На церемонии открытия присутствовали родители, родные и близкие погибших.

На церемонии открытия выступили заместитель главы администрации округа Ольга Васильева, военный комиссар объединенного по Стругокрасненскому, Гдовскому и Плюсскому районам военкомата Фёдор Закиров, директор школы Елена Елисеева. Советник директора Татьяна Одинцова рассказала о погибших ребятах.

Открыли стенд дети погибших бойцов. В заключение участники события возложили цветы к стенду и минутой молчания почтили память погибших.



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»







Отметим, инициаторами открытия стали ребята ученического комитета. Помогали в сборе информации администрация округа, представитель местного отделения фонда «Защитники Отечества», военкомат, члены семей.