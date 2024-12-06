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Культура

Экспертов из Москвы пригласили на Рождественские чтения в Псковскую область

О региональном этапе Рождественских чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей в беседе с корреспондентом ПАИ. Мероприятие стартует сейчас в Псковском драмтеатре имени А. С. Пушкина.

Фото: ПАИ

«Сегодня, 6 декабря, – день памяти Александра Невского. В этот день в Пскове проходит региональный этап Рождественских чтений. Тема – 80-летие Великой Победы. Мы все приближаемся к этой великой дате, которая будет широко отмечаться во всех уголках нашей страны», – отметил владыка.

Осмысление победы сегодня как нельзя актуально, особенно во время СВО, когда перед страной стоят те же вызовы, добавил он.

«Сегодня мы будем говорить о подвиге народа, о духовных смыслах того, как начинаются и завершаются войны. Мы пригласили гостей из Москвы – это профессора, журналисты и священнослужители. Они будут отвечать на те вопросы, которые молодое поколение ставит перед собой. Аудитория, которая соберётся в зале, это и студенты, и старшие школьники. Все они смогут пообщаться с нашими гостями и узнать для себя что-то новое», – заключил митрополит.

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