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Журналист Аркадий Мамонтов встретился с псковскими студентами

Встреча с заслуженным журналистом России, телеведущим и автором документальных фильмов Аркадием Мамонтовым состоялась в Псковском государственном университете. В обсуждении на тему «Духовные смыслы современных вызовов России» приняли участие преподаватели и студенты университета, а также представители Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что мероприятие проводится в рамках регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений. Тема этого года – «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». В программе предусмотрены пленарное заседание и работа секций, посвящённых различным аспектам образовательной деятельности.

Аркадий Мамонтов поднял проблемы пропаганды и воздействия на общественное мнение, проиллюстрировав их историческими примерами и рассказав о своём журналистском опыте. Особое внимание было уделено темам духовной жизни, патриотического воспитания и формирования гражданского самосознания.

Встреча прошла в формате открытого диалога: участники смогли задать Аркадию Мамонтову интересующие их вопросы. Слушателей интересовало мнение известного журналиста о ключевых моментах исторической памяти россиян и о выборе профессионального пути.

В завершение встречи ректор Наталья Ильина подарила спикеру книгу «Псковский край. Непокоренные», изданную коллективом исторического факультета ПсковГУ в честь 80-летия освобождения Псковской области.

Встреча с Аркадием Мамонтовым была организована при поддержке координационного центра, занимающегося формированием активной гражданской позиции у молодёжи, предотвращением межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также борьбой с идеологией терроризма и профилактикой экстремизма в ПсковГУ.

Добавим, что региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений организовали Псковская епархия и ПсковГУ при поддержке правительства Псковской области.

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