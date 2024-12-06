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Общество

Молодых псковичей приглашают присоединиться к игре «Тайный Дед Мороз»

Акция «Тайный Дед Мороз», которую организовал Псковский городской молодёжный центр, проводится в Пскове с 5 по 27 декабря. Принять участие в ней могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках акции участники примеряют на себя роль Деда Мороза и дарят подарки тайному другу. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Молодых псковичей приглашают присоединиться к игре «Тайный Дед Мороз». Фото: Псковский городской молодёжный центр

Участникам необходимо до 13 декабря заполнить анкету, в которой нужно указать свои предпочтения относительно подарка и то, что дарить не стоит. После этого им сообщат информацию об их «секретном друге». Участники должны будут подготовить подарок для своего друга в соответствии с его пожеланиями и уложиться при этом в указанную сумму.

С 16 по 20 декабря участники должны принести подготовленные подарки в Молодёжный центр (улица Максима Горького, 15). А с 23 по 27 декабря каждый сможет забрать свой подарок от другого участника акции.

Координатор акции Мария Каменская отметила, что цель акции заключается в том, чтобы подарить молодым людям ощущение настоящей новогодней сказки. Она добавила, что они верят, что подобные инициативы помогают сближать людей и поднимают настроение.

Отметим, что количество мест ограничено и важно зарегистрироваться заранее.

Подробнее о событии можно прочитать в сообществе Молодёжного центра Пскова в соцсети «ВКонтакте».

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