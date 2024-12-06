Часть улицы Пушкина перекроют в Великих Луках для проведения крестного хода
Для прохождения крестного хода в честь святой великомученицы Екатерины часть улицы Пушкина в Великих Луках перекроют 7 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.
В этот день с 9:45 до 11:30 будет перекрыто движение по улице Пушкина от Водопроводного переулка до улицы Комсомольской.
Сам крестный ход пройдёт от храма Казанской иконы Божией Матери по улице Пушкина до часовни Святой великомученицы Екатерины, а затем обратно до храма Казанской иконы Божией Матери.
Кроме того, с 9:00 до 11:30 будет запрещена стоянка и парковка транспорта по маршруту движения участников крестного хода.
Для объезда перекрытого участка следует использовать улицу Комсомольскую и Октябрьский проспект.
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