Часть улицы Пушкина перекроют в Великих Луках для проведения крестного хода

15:16, 06 декабря 2024, ПАИ

Для прохождения крестного хода в честь святой великомученицы Екатерины часть улицы Пушкина в Великих Луках перекроют 7 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.

В этот день с 9:45 до 11:30 будет перекрыто движение по улице Пушкина от Водопроводного переулка до улицы Комсомольской.

Сам крестный ход пройдёт от храма Казанской иконы Божией Матери по улице Пушкина до часовни Святой великомученицы Екатерины, а затем обратно до храма Казанской иконы Божией Матери.

Кроме того, с 9:00 до 11:30 будет запрещена стоянка и парковка транспорта по маршруту движения участников крестного хода.

Для объезда перекрытого участка следует использовать улицу Комсомольскую и Октябрьский проспект.