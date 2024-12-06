Почти 550 питомцев отправились за границу из Псковской области в 2024 году

16:56, 06 декабря 2024, ПАИ

546 домашних животных отправились за границу с территории Псковской области в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

За 11 месяцев сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты на 546 домашних животных с целью их вывоза за рубеж: 398 собак и 148 кошек.

Питомцы отправились более чем в 20 стран мира: в Эстонию, Литву, Германию, Бельгию, Испанию, Италию, Грузию и другие.