Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 550 питомцев отправились за границу из Псковской области в 2024 году

546 домашних животных отправились за границу с территории Псковской области в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

За 11 месяцев сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты на 546 домашних животных с целью их вывоза за рубеж: 398 собак и 148 кошек.

Питомцы отправились более чем в 20 стран мира: в Эстонию, Литву, Германию, Бельгию, Испанию, Италию, Грузию и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 декабря 2024

Владимир Якушев сообщил о включении в народную программу ЕР положений 19 нацпроектов
06 декабря 2024

Железную свадьбу отметила семейная пара из Себежского района
06 декабря 2024

Почти 550 питомцев отправились за границу из Псковской области в 2024 году
06 декабря 2024

О лечении бронхиальном астмы рассказала Анастасия Повторейко в программе «Анамнез»
06 декабря 2024

Пульмонолог из Пскова: Курение вейпов приводит к дырам в лёгких
06 декабря 2024

Журналист Аркадий Мамонтов встретился с псковскими студентами
06 декабря 2024

Пульмонолог из Пскова: Депрессия и панические атаки не становятся причинами астмы
06 декабря 2024

Рождественские чтения открылись в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...