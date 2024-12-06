Новогоднюю сказку «Рождественский вертеп» подготовил Псковский музей
Новогоднюю сказку «Рождественский вертеп» подготовил Псковский музей для посетителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Записаться на рождественский спектакль лучше уже сейчас, так как количество мест ограничено.
Расписание показов: 16 декабря в 12:30; 17 декабря в 14:30; 18 декабря в 16:10; 19 декабря в 13:00; 20 декабря в 13:00; 5 января в 12:00 и 15:00; 6 января в 12:00 и 15:00.
Спектакль покажут в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксёндза), Комсомольский переулок, 7. Телефон для записи 8 8112 33 13 90, доб. 1.
Больше 700 археологических находок минувшего сезона представлено на выставке в Пскове
Секреты «Маленьких трагедий»: режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин стали гостями «Серебряного дождя». Главное
Ярмарка яблок, «Наше море», фестиваль клюквы и «Сенокосная пора»: псковичи активно выдвигают участников в номинацию «Событие» премии «Народное признание»