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Происшествия

Новгородская туристка почти на 40 тысяч рублей обокрала магазин одежды в Пскове

Жительница Великого Новгорода приехала в Псков и обокрала магазин более чем на 37 тысяч рублей, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Фото: ПАИ

В августе женщина приехала в Псков, чтобы посетить местные достопримечательности. После приезда на вокзал она пошла в один из торговых центров города. Там она пообедала и пошла в магазин одежды, чтобы присмотреть подарки для своих близких. Женщина набрала детских вещей на девочку и мальчика, а также женские вещи и направилась в примерочную, где стала примерять платья, а остальные вещи положила на пуф.

После этого женщина поняла, что у неё нет столько денег, чтоб купить все вещи, поэтому решила их украсть. Она оторвала бирки с вещей, а также сняла с них противокражные клипсы, разломав их руками. Часть вещей она спрятала под свою куртку, а часть положила в сумку и ушла из магазина.

Среди похищенных вещей были три детские куртки, два детских джемпера, четыре детские блузки, бюстгальтер и четыре женских платья. Общая сумма причинённого магазину ущерба составила 37 580 рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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