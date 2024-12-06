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Экономика

Мушки на макушке: Россия запретила экспорт мандаринов из Абхазии

Россия установила запрет на экспорт мандаринов из Абхазии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности премьера республики Валерия Бганбу.

Фото: ПАИ

«Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб», – сказал Бганба. Несмотря на заявление российской санитарной службы о том, что в мандаринах были обнаружены вредоносные мушки, санитарные специалисты Абхазии отрицают это.

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии», – заявил Валерий Бганба. Он также уточнил, что принятые меры сделают хуже бедным слоям населения, которые живут только благодаря урожаю.

Напомним, что непогода в Турции, наводнение в Испании и курс валют станут причиной подорожания мандаринов на 20–30 % в России. Однако поставщики успокаивают россиян и заявляют, что дефицита цитрусовых не будет.

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