Мушки на макушке: Россия запретила экспорт мандаринов из Абхазии

16:43, 06 декабря 2024, ПАИ

Россия установила запрет на экспорт мандаринов из Абхазии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности премьера республики Валерия Бганбу.

«Российская сторона запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб», – сказал Бганба. Несмотря на заявление российской санитарной службы о том, что в мандаринах были обнаружены вредоносные мушки, санитарные специалисты Абхазии отрицают это.

«Обычно эту мушку находят на российской стороне в преддверии внеочередных выборов в Абхазии», – заявил Валерий Бганба. Он также уточнил, что принятые меры сделают хуже бедным слоям населения, которые живут только благодаря урожаю.

Напомним, что непогода в Турции, наводнение в Испании и курс валют станут причиной подорожания мандаринов на 20–30 % в России. Однако поставщики успокаивают россиян и заявляют, что дефицита цитрусовых не будет.