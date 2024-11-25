Мандарины подорожают к Новому году на 20-30%

14:06, 25 ноября 2024, ПАИ

Мандарины подорожают на 20-30% к Новому году. Причин для резкого скачка на эти цитрусовые несколько: непогода в Турции, наводнение в Испании и курс валют, сообщила «Парламентская газета».

«В этом году мы наблюдаем целый комплекс проблем, — рассказала руководитель информационного агентства FruitNews Ирина Козий. — Во-первых, неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции, откуда к нам традиционно приходит до 50 и даже больше процентов мандаринов. Во-вторых, наводнения в Испании, погубившие часть урожая на местных плантациях. К нам Испания мандарины почти не привозит, зато является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. А следовательно, наши основные партнеры — Марокко, Египет, та же Турция — переориентируются на освободившиеся европейские рынки. Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше и они будут дороже».

Поставщики при этом успокаивают, что дефицита мандаринов не будет.

Ранее сообщалось, что к праздникам подорожает и красная икра.