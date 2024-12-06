Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Россия-2050»

17:52, 06 декабря 2024, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе научной фантастики «Россия-2050», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Тематика конкурса связана с ключевыми направлениями развития России: демография, экология, климат, энергетика, технологии, космос, здравоохранение, экономика и другие. Конкурс проводится в четырёх номинациях: научно-фантастический рассказ, научно-фантастический рассказ для детей, графический рассказ и сценарий пилота научно-фантастического сериала.

Принять участие в конкурсе могут авторы старше 18 лет. Оставить заявку с конкурсной работой можно до 15 декабря на сайте агентства стратегических инициатив.

Победители в каждой категории получат денежные вознаграждения: 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей за второе и 200 тысяч рублей за третье.

По итогам конкурса будет опубликован сборник рассказов-победителей. Кроме того, лучшие сценарии передадут ведущим отечественным интернет-платформам для дальнейшего запуска пилотных серий сериалов.