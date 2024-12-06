В Псковской области до 170 млн рублей увеличат бюджет на меры поддержки педагогам

17:42, 06 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области до 170 млн рублей увеличат бюджет на меры поддержки педагогам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи губернатора Михаила Ведерникова с педагогическим сообществом.

«В 2022 году мы приняли решение существенно расширить действующие меры для педагогов. Удвоили тогда объемы поддержки с 69 млн до 156 млн рублей, этот уровень с небольшими корректировками поддерживаем и сейчас. На следующий год планируем предусмотреть 170 млн рублей», — отметил Михаил Ведерников и добавил, что введенные меры поддержки оправданны и уже дают результаты.

«Дефицит кадров понемногу стал снижаться. Тенденция хорошая, она отражается на увеличении доли молодых специалистов. На сегодняшний день их 1029 — больше, чем в прошлом году», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось об увеличении суммы на меры поддержки для медицинских работников.