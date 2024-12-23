Екатерина Ершова назвала результаты деятельности Фонда инвестразвития следствием работы большой команды

14:13, 23 декабря 2024, ПАИ

Итоги работы Фонда инвестиционного развития Псковской области в 2024 году стали следствием усилий большой инвестиционной команды региона, считает генеральный директор организации Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Напомним, во время бюджетного послания губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что одним из собственных источников дохода бюджета региона является инвестиции. По его словам, в 2024 году Фонд инвестиционного развития региона взял на сопровождение 27 новых проектов на общую сумму 37 миллиардов рублей, тогда как за три предыдущих года сумма составила всего 20 миллиардов рублей.

Екатерина Ершова отметила, что в 2024 году была проведена комплексная работы, которая позволила определить проблематику в сопровождении и реализации инвестиционных проектов – так получилось устранить ранее возникавшие вызовы. Многие организационные процессы работы пошли намного быстрее, чем ожидалось. «Если бы мы оставили решения, принятые в конце 2023 года, то такого мощного толчка не было бы», – отметила Екатерина Ершова.

В ходе реализации проекта инвестора сопровождает большая региональная инвестиционная команда. «Сопровождение инвестора – это комплексная работа, которая выстраивается со всеми профильными органами исполнительной власти и руководством правительства Псковской области, а также ресурсоснабжающими организациями и муниципальными образованиями», – отметила она.

«В текущем году мы показали хороший результат – как количественный, так и качественный. Для нас это, безусловно, успех», – сообщила Екатерина Ершова.

Добавим, что во время сессии областного Собрания губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе создана вся необходимая структура для инвесторов, поэтому в 2025 году ожидается ещё больший объём инвестиций.