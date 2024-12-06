Вопросы выявления нарушений закона в сфере рыболовства обсудили в Пскове

21:22, 06 декабря 2024, ПАИ

Совещание представителей правоохранительных и контролирующих органов, посвящённое проблемным вопросам выявления нарушений закона в сфере рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и реализации хозяйствующими субъектами рыбной продукции, прошло в правительстве Псковской области сегодня, 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

В совещании приняла участие заместитель Псковского природоохранного межрайонного прокурора Татьяна Склярова.

В рамках совещания подведены итоги работы отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства за 2024 год, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами региона. Сделан акцент на результативности профилактической работы контрольного органа в условиях моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности, а также разработаны направления дальнейшего взаимодействия с правоохранительными органами в целях повышения законности в указанной сфере.