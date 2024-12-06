В Пскове подвели итоги трудового семестра для участников отрядов подростков

21:39, 06 декабря 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялось закрытие трудового семестра для участников трудовых отрядов подростков, а также подведение итогов акции «ТОПовый десант». Об этом ПАИ сообщили в вузе.

С приветственным словом к участникам закрытия обратилась проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева. «Целое лето многие из вас трудились здесь, на площадках вуза, и уже сегодня, несмотря на то что вы ещё не студенты университета, вы его часть. Сейчас мне предстоит наградить командиров, а командир – это человек, который отвечает не только за себя, но и за всю команду, это лидер», – сказала она.

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев отметил, что труд в таком юном возрасте – это почётно и важно. «Вы сейчас находитесь только на старте своего жизненного пути, и я вам точно говорю с высоты прожитых лет: вы идёте в правильном направлении. Поэтому дерзайте, трудитесь, любите своё дело. Выберите его по-настоящему, по призванию, так, чтобы оно послужило не только надёжной опорой вам в жизни, но и на благо нашей родины», – сказал Дмитрий Яковлев.

На сегодняшний день в Псковской области существует 16 трудовых отрядов подростков, в которых числится более 200 участников. В этом году ребята работали в пришкольных лагерях, торговых сетях, ресторанах, на производстве, в больнице и даже в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан.

Помимо работы, подростки активно участвуют в досуговых, творческих, спортивных и образовательных мероприятиях на протяжении всего года и становятся частью добровольческих акций, в числе которых и «ТОПовый десант».

По итогам трудового семестра состоялось награждение лучших активистов. На торжественной встрече также было подписано соглашение между Псковским региональным отделением РСО и Молодёжным кадровым центром Псковской области.

Добавим, мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.