Протоиерей Михаил Иванов проведёт в Пскове презентацию своей книги о Святогорском мужском монастыре
Презентация монографии протоиерея Михаила Иванова пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.
Книга посвящена Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в XVIII – начале XX века.
«Ждём всех, кто интересуется краеведением и православием, в 17 часов в актовом зале библиотеки (Профсоюзная, 2)», – отметили организаторы.
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