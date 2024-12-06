Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Протоиерей Михаил Иванов проведёт в Пскове презентацию своей книги о Святогорском мужском монастыре

Презентация монографии протоиерея Михаила Иванова пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Фото: организаторы / Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Книга посвящена Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в XVIII – начале XX века.

«Ждём всех, кто интересуется краеведением и православием, в 17 часов в актовом зале библиотеки (Профсоюзная, 2)», – отметили организаторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 декабря 2024

250 блиндажных свечей изготовили печеряне на мастер-классе
06 декабря 2024

Протоиерей Михаил Иванов проведёт в Пскове презентацию своей книги о Святогорском мужском монастыре
06 декабря 2024

В Великолукской больнице продолжается ремонт приёмного отделения
06 декабря 2024

В Пскове подвели итоги трудового семестра для участников отрядов подростков
06 декабря 2024

III Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» стартовал в Пскове
06 декабря 2024

Вопросы трудоустройства и реабилитации инвалидов в Псковской области обсудили в профильном областном совете
06 декабря 2024

Участок улицы Кузнецкой перекроют в Пскове 9 декабря
06 декабря 2024

Порховский краеведческий музей отмечает 105-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...