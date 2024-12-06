Протоиерей Михаил Иванов проведёт в Пскове презентацию своей книги о Святогорском мужском монастыре

22:25, 06 декабря 2024, ПАИ

Презентация монографии протоиерея Михаила Иванова пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Книга посвящена Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в XVIII – начале XX века.

«Ждём всех, кто интересуется краеведением и православием, в 17 часов в актовом зале библиотеки (Профсоюзная, 2)», – отметили организаторы.