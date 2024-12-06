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Общество

250 блиндажных свечей изготовили печеряне на мастер-классе

​Мастер-класс «Окопная свеча» прошёл в Печорском районном центре культуры при поддержке администрации Печорского муниципального округа и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: со страницы Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте».

«Благодарю всех, кто пришел поддержать наших воинов. Сегодня было изготовлено более 250 блиндажных свечей. Пусть для солдат они станут не только источником тепла и света, но и оберегами на поле боя», – сказал Валерий Зайцев.

Активист Печорского округа и волонтёр Лена Передельская в ближайшие дни передаст груз в Пункт сбора помощь для отправки в зону СВО и Курскую область.

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