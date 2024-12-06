В Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на учеников
В школе Краснодара восьмиклассник напал с ножом на учеников, пишет «РИА. Новости».
Инцидент произошёл вечером 6 декабря в филиале школы № 94, сообщают СМИ. Напавший на школьников подросток задержан на месте происшествия.
В результате конфликта госпитализированы трое подростков, двое из них – с ножевыми ранениями. Также лёгкие травмы получили ещё два ученика, они от госпитализации отказались.
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