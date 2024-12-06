В Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на учеников

23:46, 06 декабря 2024, ПАИ

В школе Краснодара восьмиклассник напал с ножом на учеников, пишет «РИА. Новости».

Инцидент произошёл вечером 6 декабря в филиале школы № 94, сообщают СМИ. Напавший на школьников подросток задержан на месте происшествия.

В результате конфликта госпитализированы трое подростков, двое из них – с ножевыми ранениями. Также лёгкие травмы получили ещё два ученика, они от госпитализации отказались.