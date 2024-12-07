Несколько колодцев приведут в порядок в Куньинском районе

09:58, 07 декабря 2024, ПАИ

В Куньинском районе до конца года приведут в порядок общественные колодцы в деревнях Затурщина, Сопки и Груздово. Кроме того, водой обеспечат жителей на улице Жиботицы в Кунье. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

На улице Жиботицы проложили 200-метровую трубу.

В работе помогла компания «Нефтегазстрой», подчеркнул глава района.