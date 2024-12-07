Несколько колодцев приведут в порядок в Куньинском районе
В Куньинском районе до конца года приведут в порядок общественные колодцы в деревнях Затурщина, Сопки и Груздово. Кроме того, водой обеспечат жителей на улице Жиботицы в Кунье. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.
На улице Жиботицы проложили 200-метровую трубу.
В работе помогла компания «Нефтегазстрой», подчеркнул глава района.
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