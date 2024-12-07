Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четыре вышки сотовой связи установили в Псковской области благодаря федеральной программе

Четыре вышки установили и ввели в эксплуатацию в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Стабильная мобильная связь и интернет появились в деревне Тупицино Гдовского района, в деревне Пухново Куньинского района, в посёлке Приозёрный и деревне Бездедово Опочецкого муниципального округа, подчеркнул Михаил Ведерников.

До конца года по этой же программе в регионе установят ещё шесть вышек. Они будут запущены в первом квартале 2025 года, отметил глава региона.

Добавим, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 декабря 2024

Борис Елкин рассказал псковичам, где можно провести выходные
07 декабря 2024

Новогоднюю ёлку начали устанавливать в центре Пскова
07 декабря 2024

Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с семьями участников СВО в Великолукском районе
07 декабря 2024

Почти 50 человек помог найти псковский отряд «ЛизаАлерт» за осень
07 декабря 2024

Четыре вышки сотовой связи установили в Псковской области благодаря федеральной программе
07 декабря 2024

Кинолог рассказал, как защитить лапы собаки зимой от реагентов
07 декабря 2024

Несколько колодцев приведут в порядок в Куньинском районе
07 декабря 2024

Ждать ли россиянам снега на следующей неделе, рассказал руководитель Гидрометцентра

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...