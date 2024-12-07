Четыре вышки сотовой связи установили в Псковской области благодаря федеральной программе

11:01, 07 декабря 2024, ПАИ

Четыре вышки установили и ввели в эксплуатацию в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Стабильная мобильная связь и интернет появились в деревне Тупицино Гдовского района, в деревне Пухново Куньинского района, в посёлке Приозёрный и деревне Бездедово Опочецкого муниципального округа, подчеркнул Михаил Ведерников.

До конца года по этой же программе в регионе установят ещё шесть вышек. Они будут запущены в первом квартале 2025 года, отметил глава региона.

Добавим, что проект реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».