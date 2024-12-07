Почти 50 человек помог найти псковский отряд «ЛизаАлерт» за осень

11:14, 07 декабря 2024, ПАИ

Статистику поисковых работ опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Все, кто следит за нашими новостями, помнят стойких женщин-грибников, одна из которых была найдена по пояс в болоте, а другая выживала в лесу более недели и была найдена на одном из тысяч снимков с квадрокоптера», – отметили в отряде.

Всего в организацию поступило 69 заявок на поиск людей. Из общего количества 49 человек были найдены живыми, семь – погибшими. Кроме того, ещё не найдены девять человек. Четыре заявки оказались неподтверждёнными.