Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с семьями участников СВО в Великолукском районе

11:33, 07 декабря 2024, ПАИ

Сенаторы от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с участниками СВО и их семьями в Великолукском районе. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Все присутствующие смогли задать сенаторам вопросы и получить на них ответы. Алексей Наумец и Наталья Мельникова призвали обращаться к ним по всем вопросам, гарантируя помощь в решении проблем на областном и федеральном уровнях в случае необходимости.

«Такой формат общения – значимый шаг к лучшему пониманию потребностей людей. Нам очень важны обратная связь и взаимодействие по всем вопросам с участниками СВО, с их родными и близкими», – отметила Наталья Мельникова.

Сенаторы подчеркнули важность всесторонней поддержки бойцов и их семей. Ряд вопросов был решён на встрече, а часть взята в проработку. «Наши бойцы должны помнить, что здесь у них есть огромная поддержка как со стороны родных и близких, так и со стороны власти», – подчеркнул Алексей Наумец.

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин, в свою очередь, поблагодарил сенаторов за отзывчивость и внимание к вопросам бойцов и их родных.