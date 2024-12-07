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Общество

Акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО прошла в Пустошкинском районе

Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре культуры Пустошкинского района. Об этом сообщает газета «Вперёд».

  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»
  • Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку участников СВО состоялась в Центре Культуры в Пустошкинском районе
    Фото: газета «Вперёд»

Жители района приняли участие в ярмарке-выставке, где были представлены выпечка, изделия ручной работы, домашние колбасные изделия и прочее. Каждый желающий мог написать письмо военнослужащим. Кроме того, многие местные приняли участие в акции «Посылка солдату».

С приветственным словом к собравшимся обратился социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области в Пустошкинском районе Дмитрий Бугряков.

Кроме того, перед участниками выступил отец участника СВО Владимир Хлебников. После этого состоялся показ спектакля «Огонёк на ветру» по пьесе Тамары Макарской.

Все средства, собранные во время акции, направят на поддержку участников специальной военной операции.

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