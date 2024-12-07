Гололедица и до -6 градусов ожидаются в Псковской области 8 декабря
Облачная погода ожидается в Псковской области 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет идти небольшой снег, днём – мокрых. На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 4–9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –6 до –1 градусов, а днём – от –1 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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