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Культура

Творческие встречи с российским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове

Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове в рамках проекта «Творческие поездки писателей по России», передаёт корреспондент ПАИ.

  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Творческие встречи с российским прозаиком, детским писателем Анатолием Байбородиным прошли в Пскове
    Фото: ПАИ

Первый творческий вечер «Люблю до вечного покоя» прошёл в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Анатолий Байбородин также встретился с учениками псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры, где рассказал ребятам о святом иноке и воине, преподобном Илии Муромце Печерском.

А 6 декабря в Пскове прошла встреча с участниками молодёжного клуба Псковской епархии «Трилучье». Писатель рассказал присутствующим об образе русского народа в литературе, о жизни святителя Иннокентия Московского и высказал мнение по поводу искусственного интеллекта и его способности к написанию текстов.

Творческие встречи с писателем организовала Ассоциация союзов писателей и издателей России.

Отметим, в 2023 году по инициативе АСПИР сорок писателей провели сто двадцать творческих встреч с читающей публикой. Послушать литераторов в школы, вузы, библиотеки, музеи и парки страны пришло свыше восьми тысяч человек.

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