Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу об издевательствах в школе Пскова

16:47, 07 декабря 2024, ПАИ

Доложить о результатах проверки по обращению о совершении противоправных действий в отношении учащихся в одной из школ Пскова поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница Псковской области. Она сообщила, что в одной из школ в Пскове несколько учеников первого класса систематически издеваются над сверстниками.

«В октябре прошлого года одноклассник, используя малозначительный повод, нанёс несколько ударов её семилетнему сыну, причинив перелом. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», – отметили в СК.

Отмечается, что учителя мер реагирования не принимают. Кроме того, руководство образовательного учреждения с родителей учащихся регулярно собирает деньги на приобретение общешкольного оборудования, однако здание учебного заведения находится в непригодном состоянии, подчеркнула местная жительница.

В СУ СК России по Псковской области проводилась процессуальная проверка. По её итогам в возбуждении уголовного дела отказано.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.