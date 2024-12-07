Открытый чемпионат города по пауэрлифтингу прошёл в Пскове

17:08, 07 декабря 2024, ПАИ

Открытый чемпионат Пскова по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и hip thrust [подъём бёдер со штангой. – ПАИ] по версиям WRPF/WEPF/WAF/СПР/САР, Россия прошёл в городе сегодня, 7 декабря.



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ



















В мероприятии приняли участие десятки спортсменов.

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