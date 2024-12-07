Открытый чемпионат города по пауэрлифтингу прошёл в Пскове
Открытый чемпионат Пскова по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и hip thrust [подъём бёдер со штангой. – ПАИ] по версиям WRPF/WEPF/WAF/СПР/САР, Россия прошёл в городе сегодня, 7 декабря.
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ
В мероприятии приняли участие десятки спортсменов.
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