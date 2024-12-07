III Фестиваль анимации и литературы торжественно открыли в «Михайловском»

18:59, 07 декабря 2024, ПАИ

III Фестиваль анимации и литературы торжественно открыли в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 7 декабря. Об этом сообщает информационная служба Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», выступающего инициатором этого проекта и одним из его организаторов.

Перед гостями и участниками церемонии выступили директор музея-заповедника Георгий Василевич, члены жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское». Приветственный адрес от регионального правительства, подписанный заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой, озвучил заместитель председателя областного комитета по культуре Владимир Куприн.

«Фестиваль «Пушкин. Михайловское», который мы открываем сегодня – значимое событие не только для Пушкиногорья, но и для региона в целом. Этот уникальный проект, разработанный Пушкинским заповедником, адресован самой широкой аудитории и очень важно, что он даёт замечательную возможность талантливой молодёжи показать свой творческий потенциал и обменяться опытом», – особо отмечено в поздравлении.

В «художественной части» церемонии открытия III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» приняли участие актёр и исполнитель собственных песен Константин Арбенин, в нынешнем году включённый в состав жюри, а также артисты театра и кино Светлана и Егор Бакулины, солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Владимир Садков, юные танцоры из Дома детского творчества имени К.И. Назаровой из города Острова. «А завершили всё спецпоказом анимационных лент, любимых многими с детства», – уточнили в музее.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» также рассказали, что перед началом праздничного вечера в «зимнем саду» музейного НКЦ гостям и участникам фестиваля была представлена выставка «Но он ведь мастер?» – рисунки, эскизы и куклы режиссёра, и художника-мультипликатора Станислава Соколова, который в настоящее время работает над анимационным проектом «Булгаковъ». А уже завтра, 8 декабря, на фестивале стартуют конкурсные показы.

В информационной службе Пушкинского заповедника также напомнили, что все фестивальные события бесплатны для зрителей.