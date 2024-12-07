Новогоднюю ёлку начали устанавливать в центре Пскова
Новогоднюю ёлку начали устанавливать в центре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Рабочие уже работают на месте.
Ранее сообщалось, что новогодние украшения стали появляться в Псковской области. Кроме того, псковичей приглашали принять участие в конкурсе новогоднего украшения окон и витрин.
Также псковский дизайнер назвала главные тренды в украшениях для дома на Новый год.
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