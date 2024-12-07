Новогоднюю ёлку начали устанавливать в центре Пскова

11:46, 07 декабря 2024, ПАИ

Новогоднюю ёлку начали устанавливать в центре Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Рабочие уже работают на месте.

Ранее сообщалось, что новогодние украшения стали появляться в Псковской области. Кроме того, псковичей приглашали принять участие в конкурсе новогоднего украшения окон и витрин.

Также псковский дизайнер назвала главные тренды в украшениях для дома на Новый год.