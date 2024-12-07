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Общество

Сергей Кравцов рассказал о преимуществах ЕГЭ

У Единого государственного экзамена (ЕГЭ) есть свои плюсы: он упрощает поступление в вузы для абитуриентов из регионов, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Сергей Кравцов отметил, что экзамены всегда существовали и в советской школе и что они служат оценкой знаний. Он добавил, что важно, чтобы экзамены проходили объективно.

Министр подчеркнул, что ЕГЭ продолжает развиваться: из него исключена тестовая часть, введён устный экзамен, а также увеличилось количество творческих заданий, которые позволяют оценить мышление школьников.

Сергей Кравцов заметил, что ребята могут сдавать экзамены, не выезжая из своего посёлка или города, в отличие от советского времени. Он пояснил, что тогда, если учащиеся из села хотели поступать в московские или городские вузы, им необходимо было сначала сдать экзамены в школе, а затем приехать в нужный город. Министр добавил, что Единый государственный экзамен позволяет решить эту проблему.

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