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Псков удостоен почётного звания «Лидер общественной дипломатии»

Псков удостоен почётного звания «Лидер общественной дипломатии» за свою активную международную деятельность и продвижение культурных ценностей. В честь 60-летия Международной ассоциации породнённых городов из 150 её участников награду получили всего 12 городов, среди которых два являются городами воинской славы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Псков удостоен почётного звания «Лидер общественной дипломатии». Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

На торжественной церемонии награждения заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный представлял главу города Бориса Елкина.

В администрации отметили, что Псков является одним из старейших членов Международной ассоциации породнённых городов. За время своего участия в ассоциации Псков подписал более 20 соглашений о партнёрстве и побратимстве и в настоящее время продолжает активно развивать дружеские отношения и сотрудничество с городами России, Белоруссии и Китая.

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