Псков удостоен почётного звания «Лидер общественной дипломатии»

22:24, 07 декабря 2024, ПАИ

Псков удостоен почётного звания «Лидер общественной дипломатии» за свою активную международную деятельность и продвижение культурных ценностей. В честь 60-летия Международной ассоциации породнённых городов из 150 её участников награду получили всего 12 городов, среди которых два являются городами воинской славы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На торжественной церемонии награждения заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный представлял главу города Бориса Елкина.

В администрации отметили, что Псков является одним из старейших членов Международной ассоциации породнённых городов. За время своего участия в ассоциации Псков подписал более 20 соглашений о партнёрстве и побратимстве и в настоящее время продолжает активно развивать дружеские отношения и сотрудничество с городами России, Белоруссии и Китая.