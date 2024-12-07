Заслуженная артистка России исполнит романсы в Псковском музее-заповеднике
Концерт романсов «Зимняя фантазия» состоится в Псковском музее-заповеднике 2 января в 19:00. Заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнит старинные и современные романсы и знакомые песни под гитару. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Концерт пройдёт в Приказной палате (ул. Кремль, 4), единственной сохранившейся административной постройке XVII века в Пскове.
«Голос Натальи Александровой и композиции в её исполнении станут настоящим новогодним подарком для псковичей и гостей города», – отметили сотрудники музея.
Запись по телефону (+7 8112) 33-10-65. Билеты доступны по «Пушкинской карте».
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