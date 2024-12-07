Заслуженная артистка России исполнит романсы в Псковском музее-заповеднике

22:55, 07 декабря 2024, ПАИ

Концерт романсов «Зимняя фантазия» состоится в Псковском музее-заповеднике 2 января в 19:00. Заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнит старинные и современные романсы и знакомые песни под гитару. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Концерт пройдёт в Приказной палате (ул. Кремль, 4), единственной сохранившейся административной постройке XVII века в Пскове.

«Голос Натальи Александровой и композиции в её исполнении станут настоящим новогодним подарком для псковичей и гостей города», – отметили сотрудники музея.

Запись по телефону (+7 8112) 33-10-65. Билеты доступны по «Пушкинской карте».