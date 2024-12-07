Готовиться к сильным холодам советует сегодня народный календарь

09:19, 08 декабря 2024, ПАИ

Память папы Римского Климента I отмечается сегодня, 8 декабря. Его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях, пишет calend.ru.

В этот день на Руси готовились к сильным холодам. Люди говорили: «На Клима зима клин клином вышибает», «На Климента мороз насыпал белых роз», «Климент морозом у мужика слезу гонит». При этом если петухи запели ранним утром, ждали скорую оттепель.

В Климентьев день любое важное дело начинали только натощак. Бабы в этот день садились прясть у окна: от снега в избе становилось светлее.

В народе также считалось, что у избы родившегося на Клима собираются волки. Поэтому такой человек старался не выходить из дома с наступлением темноты.