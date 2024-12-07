День образования российского казначейства отмечается сегодня

09:59, 08 декабря 2024, ПАИ

День образования российского казначейства отмечается сегодня, пишет calend.ru.

Служба зародилась во времена Древней Руси, когда при княжеских и боярских дворах появилась должность хранителя материальных ценностей (то есть казны) – казначея.

8 декабря 1992 года указом президента РФ и постановлением Правительства России от 27 августа 1993 года был создан орган федерального казначейства в составе Министерства финансов России.

Казначейская система обеспечивает прозрачность бюджетных расходов. От развития казначейства во многом зависит эффективность работы финансовой системы как государства в целом, так и отдельных областей.

Сегодня Федеральное казначейство – это федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет правоприменительные функции – обеспечение исполнения федерального бюджета, предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета распорядителями и получателями средств федерального бюджета, кассовое обслуживание исполнения бюджетов. Казначейство состоит из центрального аппарата, территориальных органов и одной подведомственной организации – центра по обеспечению деятельности Казначейства России.

В этот день сотрудники ведомства получают поздравления от руководства, коллег и представителей власти, работу лучших работников отмечают благодарностями и подарками.