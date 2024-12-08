Псковская делегация приняла участие в съезде работников дошкольного образования в Москве
Делегация Псковской области приняла участие в VIII Всероссийском съезде работников дошкольного образования в Московском педагогическом государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
В состав делегации Псковской области вошли заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ПОИПКРО Елена Стукова и старший воспитатель центра развития ребёнка – детского сада № 41 Елена Молчанова.
Основная цель съезда – обсуждение актуальных вопросов реализации государственной политики в сфере дошкольного образования.
В рамках съезда участники обменялись опытом и представили эффективные педагогические и управленческие практики, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным образовательным программам.
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Фото: комитет по образованию Псковской области
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Фото: комитет по образованию Псковской области
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Фото: комитет по образованию Псковской области
На пленарном заседании выступил министр просвещения России Сергей Кравцов, который обозначил приоритетные задачи съезда. В рамках работы дискуссионной площадки «Ценностный фундамент дошкольного образования» также были затронуты вопросы формирования у детей духовно-нравственных, культурных и гражданско-патриотических ценностей.
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Псковская делегация приняла участие в съезде работников дошкольного образования в Москве
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