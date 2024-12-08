Более 70% псковских компаний украшают рабочее место к Новому году

11:59, 08 декабря 2024, ПАИ

В 73 % компаний Пскова есть традиция украшать офис к Новому году, следует из опроса сервиса SuperJob.

19 % опрошенных рассказали, что украшением рабочих мест полностью занимается работодатель, ещё 23 % – что рабочее место можно украсить, но за счёт самих работников, а три из десяти человек отметили, что украшают свои рабочие места вместе с руководством.

При этом чаще всего традиция украшения офиса к Новому году соблюдается в женских коллективах, а также среди молодёжи.

Украшать свои рабочие места нравится 76 % офисных сотрудников. Только каждый десятый относится к этой традиции отрицательно. Кроме того, женщины радуются новогодней атмосфере на рабочем месте больше мужчин, а сотрудникам моложе 35 лет традиция нравится больше, чем тем, кто старше.