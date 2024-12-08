Ремонт моста через реку Ловать завершили в Великолукском районе

12:39, 08 декабря 2024, ПАИ

Работы по реконструкции автомобильного моста через реку Ловать на автомобильной дороге «Борки-Стайки» до деревни Сивцево завершили в Великолукском районе. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В рамках реализации проекта подрядчик демонтировал старый мост, установил новые железобетонные опоры и пролетные строения, обустроил систему водоотвода и уложил новое дорожное покрытие с разметкой.

«Теперь мост полностью отвечает современным нормативным требованиям, безопасности и грузоподъемности», - прокомментировал завершение ремонта глава Великолукского района Алексей Кузьмин.