Новый стоматологический визиограф появился в красногородской поликлинике

13:21, 08 декабря 2024, ПАИ

Новый стоматологический визиографпоявился в поликлинике филиала «Красногородский» Островской межрайонной больницы. Об этом пишет назета «Заря».

«К нам в поликлинику поступил визиограф. Конечно, медицинский персонал и пациенты довольны. Ведь до этого для диагностики зуба приходилось делать рентген, потом ожидать снимок. А визиограф - это современный диагностический аппарат, который позволяет не только сократить время процедуры при получении снимков за счёт того, что не нужно ждать проявления плёнки, но и уменьшить уровень радиационного облучения. Вообще, сам визиограф - это маленький датчик, который мы помещаем в ротовую полость пациента. Затем рентгеновское излучение визиограф мгновенно преобразует в снимок, который мы тут же видим на экране. Это фото можно мгновенно переслать специалисту для консультации с ним», - отметила рентгенолаборант Наталья Бойкова

Стоматолог Людмила Кичунова поделилась, что визиограф - это инновационное высокоточное оборудование. «Благодаря ему, появилась возможность оперативного принятия решений, так как полная картина заболевания видна на мониторе компьютера в считанные минуты. Чёткость и детализации картинки намного превосходит плёночные аналоги. Мы очень рады. И пациентам не придётся теперь долго ждать снимка», - сказала она.

Добавим, что новый аппарат был приобретён за счёт средств нормированного страхового запаса в рамках обязательного медицинского страхования по решению комитета здравоохранения Псковской области.