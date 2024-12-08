Длительное использование капель от насморка вызывает «нафтизиновую болезнь» - врач

13:39, 08 декабря 2024, ПАИ

При длительном применении капель от насморка может развиться так называемая нафтизиновую болезнь, рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков. Об этом пишут «Известия».

По словам специалиста, есть разные виды капель. Одни из них - «сосудосуживающие». В их состав входят вещества, которые спазмируют сосуды, в результате чего прекращается активное пропотевание жидкой части крови в носовые ходы, и насморк на время уменьшается.

«Сосудосуживающие капли - капли симптоматического действия, применяющиеся без показаний врача, до семи дней максимум», - уточнил Анрдей Поздняков.

При этом обычная респираторная инфекция проходит в течение недели. Но если за это время сосудосуживающие капли не помогают, следует обратиться за помощью к специалисту.

«При длительном применении такие капли могут вызывать так называемую нафтизиновую болезнь, когда человек привыкает к действию капель, то есть сосуды слизистой оболочки носа привыкают к тому, что они спазмированы в силу действия капель, и, как только это действие заканчивается, они чрезмерно расширяются, вызывая отек слизистой оболочки», - объяснил врач.

После того, как действие капель закончился, человек получает настолько выраженную симптоматику, что начинает опять использовать эти капли.

Те, кто слишком долго использовал сосудосуживающие средства, должны постепенно снижать дозировку капель, применять солевые капли для отвлекающих процедур, капли с глюкокортикостероидами для уменьшения гипереакции слизистой оболочки носа, а также различные виды физиотерапии, добавил Анрдей Поздняков.