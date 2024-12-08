Ведущие, диджеи, фотографы: как жители Пскова готовятся к новогодним корпоративам

14:40, 08 декабря 2024, ПАИ

Спрос на услуги для мероприятий вырос за год на 48%. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В ноябре также был зафиксирован резкий скачок активности. За год (ноябрь к ноябрю прошлого года) спрос на оформление зала вырос в пять раз, а интерес к выступлениям музыкальных коллективов вырос на 150%.

Также ключевыми специалистами на корпоративах остаются ведущие. А спрос на оформление зала от года к году вырос в пять раз.

Фото- и видеосъёмка также остаётся востребованной услугой - интерес к ним увеличился на 20%, а стоимость начинается от 2,5 тысячи рублей за час работы.

Спрос на выступления артистов вырос на 100%, а Деда Мороза и Снегурочку стали искать на 49% чаще. Кроме того, компании всё чаще оригинальные варианты для своего корпоратива: акробатов, ходулистов, воздушных гимнастов, фокусников-иллюзионистов, мимов и даже бразильские шоу.Стоимость таких услуг начинается от пяти тысяч рублей в зависимости от формата мероприятия и артистов.

«К новогодним корпоративам начинают готовиться заранее, и в этом году организаторы проявляют еще большую предусмотрительность. Многие компании уже к началу ноября забронировали ведущих, артистов, кейтеринг и площадки для мероприятий. Частные специалисты востребованы благодаря более доступным ценам и гибким условиям. С выбором лучше не затягивать, так как спрос продолжает стремительно расти - с каждым днем свободных специалистов становится все меньше», - отметил руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах Александр Семочкин.