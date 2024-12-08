Вековой юбилей празднует ветеран труда из Порховского округа Тамара Зинкевич

16:58, 08 декабря 2024, ПАИ

Столетний юбилей празднует жительница Порховского муниципального округа Тамара Зинкевич, пишет газета «Порховский вестник».

Тамару Васильевну в этот день поздравил заместитель главы администрации округа Наталья Бялькина и председатель Совета ветеранов Валентина Андреева.

«Примите самые добрые пожелания по случаю вашего столетнего юбилея. Ваш жизненный путь – это свидетельство беззаветного служения своей стране, стремления приносить пользу людям, творить добрые дела на благо Родины. От всей души желаю Вам сил, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего. Пусть здоровье Вас никогда не подводит, каждый день приносит радость и душевное спокойствие», - зачитала приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина.

Она также передала поздравления и подарки от главы Порховского муниципального округа Юрия Семёнова и от комитета по социальной защите населения.

Тамара Васильевна родилась в большой крестьянской семье, которая жила в бывшем барскомдоме в нынешнем Плюсском районе, после Октябрьской революции была раскулачена, родные разъехались по разным местам. Родители женщины переехали в Порхов, а через какое-то время отца забрали на фронт I Мировой войны.

На начало Великой Отечественной войны Тамаре Васильевне было 16 лет. В этот день она вспоминала противотанковые окопы во время войны, работу в неволе в Латвии, куда через Германию была насильственно вывезена семья – родители и трое детей, тяжёлые физические работы на строительстве военного городка в Селище в послевоенные годы. Женщина также рассказывала, как работала чесальщицей шерсти, в колхозе, в конторе, поваром в школе-интернате, на пенсию уходила с релейного завода. За трудовые заслуги она имеет звание «Ветеран труда».

Сейчас у Тамары Зинкевич пятеро детей и пятеро внуков.