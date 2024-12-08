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Вековой юбилей празднует ветеран труда из Порховского округа Тамара Зинкевич

Столетний юбилей празднует жительница Порховского муниципального округа Тамара Зинкевич, пишет газета «Порховский вестник».

Вековой юбилей празднует ветеран труда из Порховского округа Тамара Зинкевич. Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

Тамару Васильевну в этот день поздравил заместитель главы администрации округа Наталья Бялькина и председатель Совета ветеранов Валентина Андреева.

«Примите самые добрые пожелания по случаю вашего столетнего юбилея. Ваш жизненный путь – это свидетельство беззаветного служения своей стране, стремления приносить пользу людям, творить добрые дела на благо Родины. От всей души желаю Вам сил, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего. Пусть здоровье Вас никогда не подводит, каждый день приносит радость и душевное спокойствие», - зачитала приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина.

Она также передала поздравления и подарки от главы Порховского муниципального округа Юрия Семёнова и от комитета по социальной защите населения.

Тамара Васильевна родилась в большой крестьянской семье, которая жила в бывшем барскомдоме в нынешнем Плюсском районе, после Октябрьской революции была раскулачена, родные разъехались по разным местам. Родители женщины переехали в Порхов, а через какое-то время отца забрали на фронт I Мировой войны.

На начало Великой Отечественной войны Тамаре Васильевне было 16 лет. В этот день она вспоминала противотанковые окопы во время войны, работу в неволе в Латвии, куда через Германию была насильственно вывезена семья – родители и трое детей, тяжёлые физические работы на строительстве военного городка в Селище в послевоенные годы. Женщина также рассказывала, как работала чесальщицей шерсти, в колхозе, в конторе, поваром в школе-интернате, на пенсию уходила с релейного завода. За трудовые заслуги она имеет звание «Ветеран труда».

Сейчас у Тамары Зинкевич пятеро детей и пятеро внуков.

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