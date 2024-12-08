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Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе

Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе. Об этом пишет газета «Заря».

Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе. Фото Софии Васильевой

Местный житель Андрей Рожков приобрёл «бывшесовхозные» хозяйственные помещения в деревне Мицкеево. В подвале бывшей столовой и на бетонированном полу бывшего телятника он обнаружил следы. «Это следы, оставленные рабочими, возможно, участниками студенческих стройотрядов, они это очень любили. Здесь отпечатки пятернёй в свежезалитом бетоне, оставленные, судя по размерам, молодыми людьми», - рассказал он.

Также на полу читается надпись «Борода» и «Venceremos 1980», что в переводе с испанского означает - мы победим. «В конце 70-х годов прошлого века в Гаване, столице Кубы, проходил XI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В нём принимало участие огромное количество молодых людей из разных стран. И как раз тогда очень популярной была эта песня-гимн «Венсеремосв», - отметил Андрей Рожков.

  • Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе
    Фото: Фото Софии Васильевой
  • Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе
    Фото: Фото Софии Васильевой
  • Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе
    Фото: Фото Софии Васильевой
  • Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе
    Фото: Фото Софии Васильевой

Он также добавил, что в подвале бывшей столовой так же на свежезалитом бетоне есть надписи женских имён и подписи студентов.

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