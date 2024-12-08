Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе

17:18, 08 декабря 2024, ПАИ

Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе. Об этом пишет газета «Заря».

Местный житель Андрей Рожков приобрёл «бывшесовхозные» хозяйственные помещения в деревне Мицкеево. В подвале бывшей столовой и на бетонированном полу бывшего телятника он обнаружил следы. «Это следы, оставленные рабочими, возможно, участниками студенческих стройотрядов, они это очень любили. Здесь отпечатки пятернёй в свежезалитом бетоне, оставленные, судя по размерам, молодыми людьми», - рассказал он.

Также на полу читается надпись «Борода» и «Venceremos 1980», что в переводе с испанского означает - мы победим. «В конце 70-х годов прошлого века в Гаване, столице Кубы, проходил XI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В нём принимало участие огромное количество молодых людей из разных стран. И как раз тогда очень популярной была эта песня-гимн «Венсеремосв», - отметил Андрей Рожков.



Фото: Фото Софии Васильевой



Фото: Фото Софии Васильевой



Фото: Фото Софии Васильевой



Фото: Фото Софии Васильевой







Он также добавил, что в подвале бывшей столовой так же на свежезалитом бетоне есть надписи женских имён и подписи студентов.