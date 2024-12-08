Новые знаки туристической навигации установили в Новоржевском округе
В Новоржевском муниципальном округе появились новые информационные знаки, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Они располагаются вдоль автомобильных дорог и призваны помочь жителям и гостям сориентироваться в исторически важных маршрутах, которыми богата Новоржевская земля.
По словам Любови Трифоновой, пути к месту подвига Александра Германа или к памятникам и захоронениям героев Великой Отечественной войны, а также к ряду объектов культурного наследия станут более заметными: для каждого объекта установлено по два указателя на маршруте следования.
Всего на территории округа установлено 54 знака туристической навигации.
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