Новые знаки туристической навигации установили в Новоржевском округе

18:00, 08 декабря 2024, ПАИ

В Новоржевском муниципальном округе появились новые информационные знаки, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Они располагаются вдоль автомобильных дорог и призваны помочь жителям и гостям сориентироваться в исторически важных маршрутах, которыми богата Новоржевская земля.

По словам Любови Трифоновой, пути к месту подвига Александра Германа или к памятникам и захоронениям героев Великой Отечественной войны, а также к ряду объектов культурного наследия станут более заметными: для каждого объекта установлено по два указателя на маршруте следования.

Всего на территории округа установлено 54 знака туристической навигации.