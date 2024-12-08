Встреча с псковским художником Александром Коростелевым прошла в Пскове
Встреча с псковским художником Александром Коростелевым прошла в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 8 декабря. Мероприятие посвящёно Международному Дню художника, сообщили организаторы.
Александр Коростелев рассказал об основных этапах развития живописи, об ее эстетике, философских категориях и многом другом.
Звучали цитаты мыслителей разных эпох о живописи. Вместе с Александром Коростелевым зрители размышляли о влиянии современных технологий и искусственного интеллекта на создание картин и на особенности восприятия изобразительного искусства в цифровой век.
Музыкант, обладатель звания «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман поздравил Александра Коростелева с профессиональным праздником и посвятил свою музыкальную программу всем творческим людям.
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