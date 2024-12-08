«Хранители времени»: занятие об истории и видах часовых механизмов провели для детей в «Михайловском»

19:57, 08 декабря 2024, ПАИ

Очередное занятие в студии эстетического развития детей при Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоялось 7 декабря. Мероприятие пришлось проводить дважды – из-за возросшего количества желающих стать студийцами, сообщает пресс-служба учреждения со ссылкой на куратора проекта, методиста и музейного педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.

«Это свидетельствует не только о качестве музейных занятий – хотя, конечно, и о нём прежде всего, но и о дефиците внеурочных образовательных и развивающих секций и кружков для школьников на местах. Показательно, что на занятия студии родители часто привозят детей в Пушкинские Горы даже из соседних райцентров. Например, на прошлом занятии, посвящённом подаркам и дарителям, на музейный урок приехали три семьи из Новоржева», – отметили в «Михайловском».

Занятие, состоявшееся в эту субботу, называлось «Хранители времени». «Наши юные гости познакомились с историей часовых механизмов, узнали, где в часах прячется кукушка, вспомнили, зачем человеку нужен будильник и где сейчас используются песочные часы. Вместе с ребятами мы побывали в одном из выставочных залов музейного Научно-культурного центра и рассмотрели карманные часы XIX века», – рассказала Татьяна Тимошина.

Тема очередного занятия всегда публикуется накануне, в официальном сообществе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети ВКонтакте, особо отметили в учреждении, напомнив, что всего в 2024/2025 учебном году для студийцев запланировано 18 занятий на разные темы. Среди них, например, такие как «На столе, блистая, шипел вечерний самовар...» (из истории чаепития на Руси; чайный этикет XIX века), «Кто там в малиновом берете?» (из истории моды пушкинской поры), «Калечина-малечина, сколько времени до вечера?» (русские народные игры), многие другие.